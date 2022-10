7th pay Commission Latest Update: केंद्र सरकार के बाद अब धीरे-धीरे राज्य सरकारों ने भी महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) का ऐलान करना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में हरियाणा (Haryana News) की मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) सरकार ने भी दिवाली से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. हरियाणा में सरकारी कर्मियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance Hike) में चार फीसदी का इजाफा किया गया है. सरकार इस ऐलान के बाद अब राज्य में महंगाई भत्ता बढ़कर 34 से 38 फीसदी हो गया है. महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी एक जुलाई से लागू होगी.Also Read - हरियाणा के जींद में 16 साल की नाबालिग को बंधक बनाकर रेप, पुलिस गिरफ्त में आरोपी

Haryana government increases the dearness allowance for government employees from 34% to 38%, to be applicable from July 1, 2022.

