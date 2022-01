Haryana, Omicron, Corona, Covid, Covid19: हरियाणा सरकार ने आज शनिवार को कोरोना वायरस और इसके नए वेरियंट ओमीक्रोन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 5 जिलों में जिलों में 12 जनवरी तक सिनेमा हॉल, थियेटर, स्कूल, कॉलेज, जिम आदि बंद कर दिए हैं. यह प्रतिबंध गुरुग्राम, फरीदाबाद और तीन अन्‍य जिलों में लागू किए गए हैं. बता दें कि हरियाणा सरकार ने शनिवार से रात में कर्फ्यू और लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया.Also Read - Omicron: दिल्ली में दो साप्ताहिक बाज़ार बंद कराए गए, शराब की दुकानों पर लगा जुर्माना

नए प्रतिबंधों के आदेश के मुताबिक, सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों में कर्मचारी 50 फीसदी क्षमता की मौजूदगी के साथ काम कर सकेंगे. यह प्रतिबंध आगामी 12 जनवरी तक लागू रहेंगे. बता दें आज से 15-18 वर्ष आयु के बच्चों के लिए टीकाकरण रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया और आगामी 3 जनवरी से होगा वैक्सीनेशन शुरू. Also Read - Delhi में नए साल पर कनाट प्‍लेस पर उमड़ी भीड़, राजीव चौक मेट्रो स्‍टेशन के बाहर लंबी लाइनें आईं नजर

