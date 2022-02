Haryana Govt Employees WFH End: कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद देश के ज्यादातर राज्यों में सभी जरूरी गतिविधियों को बहाल कर दिया गया है. केंद्र सरकार ने भी अपने कर्मचारियों का वर्क फॉर्म होम (Work From Home) सोमवार से खत्म कर दिया है. इसी कड़ी में हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर (ML Khattar) सरकार ने भी सभी कर्मचारियों का वर्क फॉर्म होम खत्म कर दिया है. हरियाणा सरकार (Haryana Govt) ने मंगलवार को आदेश जारी कर कहा कि भी राज्य सरकार के सभी कर्मचारी बुधवार (9 फरवरी) से नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित रहेंगे. नए अधिसूचना में हरियाणा सरकार की तरफ से कहा गया कि राज्य में कोरोना के मामलों में गिरावट को देखते हुए कार्यालयों में 100 फीसदी उपस्थिति का फैसला लिया गया है.Also Read - निजी क्षेत्र की नौकरी में 75% आरक्षण, हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार के फैसले पर लगाई रोक, पूछा-क्यों देंगे?

In view of decline in the number of covid cases and positivity rate, #HaryanaGovt has decided that all government employees/officers shall attend office on regular basis with effect from Feb 9, 2022.#Haryana #DIPRHaryana pic.twitter.com/ymnif5UJ5c

— DPR Haryana (@DiprHaryana) February 8, 2022