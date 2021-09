Farmers, Farmers Protest, Haryana, Karnal, News: हरियाणा (Haryana) में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर करनाल में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है. हरियाणा सरकार ने करनाल में किसानों के आंदोलन को देखते हुए ज़िले में मोबाइल, इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं को निलंबित कर दिया है.Also Read - लखनऊ में 5 अक्टूबर तक लगी पाबंदियां, शांति भंग न हो इसलिए धारा 144 लागू

Haryana: Farmers continue their demonstration outside mini secretariat in Karnal, demanding action against the officials who ordered lathi-charge against protesters in the district last month

State Govt has suspended mobile internet and SMS services in the district today pic.twitter.com/ufftkQswkb

