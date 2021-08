चंडीगढ: हरियाणा सरकार (Haryana Govt) टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) में सेमीफाइनल तक पहुंचकर इतिहास रचने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम (Indian women’s Hockey team) में शामिल प्रदेश की 9 खिलाड़ियों को 50- 50 लाख रुपए देगी. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, ” हरियाणा सरकार ओलंपिक महिला हॉकी टीम में शामिल प्रदेश की नौ खिलाड़ियों को 50. 50 लाख रुपए नकद पुरस्कार देगी.” उन्होंने ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहकर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली टीम को बधाई दी. भारतीय टीम कांस्य पदक के मुकाबले में ब्रिटेन से 3.4 से हार गई.Also Read - मीराबाई चानू ने इस अंदाज में किया ट्रक डाइवरों का सम्मान; कहा- इनकी मदद के बिना नहीं पूरा होता वेटलिफ्टर बनने का सपना

हरियाणा के सीएम खट्टर ने कहा, "ब्रिटेन की टीम बहुत कम अंतर से जीत पाई है. भारत की टीम ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया. मैं हॉकी टीम में हरियाणा की सभी 9 खिलाड़ियों को 50 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा करता हूं."

We will award Rs 50 lakhs each to the nine members of the Olympics women’s hockey team who are from Haryana. I congratulate the Indian team for their praiseworthy performance at #TokyoOlympics: Haryana CM ML Khattar pic.twitter.com/Aa0J607YL3

