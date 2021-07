Haryana/Gurugram Me School Kab Khulengen/School Reopening News Update From Haryana: हरियाणा में कोरोना का कहर कम पड़ने के साथ ही स्कूल भी खुलने लगे हैं. सरकार ने 23 जुलाई से छठी से आठवीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोलने का फैसला किया है. सरकार ने पहले ही बीते शुक्रवार से 9वीं और 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खोल दिया था. राज्य में तीन महीने बाद स्कूल खोले गए थे. स्कूलों में कोविड-19 संबंधी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा.Also Read - MP Me School Kab Khulengen: मध्य प्रदेश में इस तारीख से खुलेंगे स्कूल, सीएम ने की घोषणा

बीते दिनों हरियाणा सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया था कि सरकार ने स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोलने का फैसला किया है, जिसके तहत 23 जुलाई से कक्षा छह से कक्षा आठ के विद्यार्थियों के लिए भी स्कूलों को खोल दिया जाएगा.

छात्रों ने लगभग तीन महीने के अंतराल के बाद स्कूल लौटने पर खुशी व्यक्त की है. अप्रैल के महीने में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान हरियाणा में सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया था.

हरियाणा में कोविड-19 के मामलों में कमी आने के बाद राज्य सरकार ने कक्षा नौ से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूलों को दोबारा खोलने की घोषणा करते हुए कहा है कि अभिभावकों की ओर से लिखित अनुमति मिलने के बाद ही छात्रों को स्कूलों की कक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा. अधिकारियों के मुताबिक ऑनलाइन कक्षाएं जारी हैं और छात्रों के लिए स्कूलों में आना अनिवार्य नहीं है.