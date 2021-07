Haryana Lockdown Extended: हरियाणा की खट्टर सरकार ने महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा अभियान के तहत राज्य में एक सप्ताह तक और लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है. हरियाणा में अब लॉकडाउन को 27 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है और इसके लिए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है. इस गाइडलाइन में कहा गया है कि राज्य में रेस्टोरेंट, ढाबे और बार रात 11 बजे तक खोले जा सकेंगे जबकि खाने-पीने की वस्तुओं की रात 11 बजे तक होम डिलीवरी हो सकेगी.Also Read - Unlock-Lockdown In India: यूपी में खुले सिनेमाघर-कर्नाटक में मंदिर, गोवा-हरियाणा में बढ़ा लॉकडाउन, जानिए Latest Update

राज्य के मुख्य सचिव विजयवर्धन ने लाकडाउन की अवधि बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं. गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर दोहराया कि यदि लोग महामारी से बचाव के नियमों का अनुपालन नहीं करेंगे तो पुलिस को मजबूर होकर लॉकडाउन की सख्ती करनी पड़ेगी. उन्होंने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है और ऐसे में लोगों को कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है. Also Read - Haryana Lockdown Update: हरियाणा में कुछ ढील के साथ लॉकडाउन 12 जुलाई तक बढ़ाया गया, यहां देखें नई गाइडलाइन

Haryana government extends COVID restrictions till July 27 with more relaxations.

Restaurants & bars are allowed to open from 10 am to 11pm with 50% of the seating capacity following COVID protocols from July 19. pic.twitter.com/4IfMioWFTY

— ANI (@ANI) July 18, 2021