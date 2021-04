Haryana Lockdown Latest Update: हरियाणा में भी कोरोना ने कोहराम मचाया है, प्रदेश में कोरोना के केसेज बढ़ने से राज्य सरकार की चिंता बढ़ गई है. हालांकि राज्य में लॉकडाउन नहीं लगाया गया है लेकिन सख्ती बरती जा रही है. बेवजह लोगों की आवाजाही पर जहां रोक लगाई गई है वहीं गाइडलाइन का पालन नहीं करनेवालों को दंडित भी किया जा रहा है. इस बीच राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदेश के लिए नई गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि कल से सख्ती और बढ़ा दी गई है. Also Read - Covid-19 In India: कोरोना से मचे कोहराम पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, केंद्र को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

अनिल विज ने कहा है कि कल से शाम के छह बजते ही प्रदेश की सभी दुकानें बंद रहेंगी और किसी भी तरह की भीड़ पर सख्ती से निपटा जाएगा. बेवजह घर से कोई नहीं निकलेगा और ना ही किसी तरह के आयोजन की इजाजत होगी. हालांकि उन्होंने कहा कि अगर किसी तरह के आवश्यक आयोजन की जरूरत हो तो इसके लिए जिले के एसडीएम से अनुमति लेनी होगी.

All shops will remain closed from 6 pm onward in Haryana from Tomorrow, all non-essential gatherings are banned, anybody holding any function within the prescribed limit will have to seek permission from the concerned SDM: Haryana Minister Anil Vij

