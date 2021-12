Haryana Lockdown Update: कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट से पूरी दुनिया में दहशत का माहौल है. भारत में ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा 200 के पार पहुंच गया है. ओमिक्रॉन (Omicron) के खतरे को देखते हुए केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारें भी अलर्ट हो गई हैं. कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) सरकार ने भी कई पाबंदियों (Haryana New Year Restrictions) का ऐलान किया है. हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज (Anil Vij) के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने बताया कि जिन लोगों का पूर्ण टीकाकरण नहीं हुआ है उन्हें 1 जनवरी के बाद सार्वजनिक स्थानों पर जाने की इजाजत नहीं होगी. वैक्सीन की दोनों डोज लिये बिना मैरिज हॉल, होटल, बैंक, किसी भी मॉल, कोई भी सरकारी कार्यालय और बसों में जाने पर पाबंदी रहेगी. बता दें कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए राज्य सरकारों की तरफ से कई पाबंदियों का ऐलान किया जा रहा है.Also Read - Navodaya Vidyalaya Update: पश्चिम बंगाल के कल्याणी में नवोदय विद्यालय के 29 छात्र कोरोना वायरस से संक्रमित

बता दें कि हरियाणा में मंगलवार को कोरोना के 43 नए मामले सामने आए और इस दौरान 1 मरीज की जान चली गई. इस दौरान 17 लोग कोरोना को मात देने में भी सफल रहे हैं. राज्य में अब संक्रमितों का आंकड़ा 7,72,271 है और 7,61,952 मरीज इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं. हरियाणा में फिलहाल 257 एक्टिव मामले हैं और 10,062 लोगों की जान जा चुकी है. Also Read - Omicron Effect: ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दिल्ली में क्रिसमस, नए साल पर रहेंगी कई पाबंदियां, जानें क्या है DDMA की गाइडलाइंस

Those who are not fully vaccinated will not be allowed at public places after January 1- marriage hall, hotel, bank, any mall, any government office, bus: Haryana Health Minister Anil Vij

