Haryana Lockdown Extension: कोरोना के मामले कम होने के बावजूद हरियाणा में एहतियातन लॉकडाउन (Haryana Lockdown Update) को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है. हरियाणा में इस बार लॉकडाउन (Haryana Lockdown Extension News) को दो हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है. हरियाणा में मौजूदा लॉकडाउन 9 अगस्त की सुबह 5 बजे खत्म हो गया था, जिसे 23 अगस्त की सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है. हरियाणा सरकार ने हालांकि लॉकडाउन की जगह इसका नाम ‘महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा’ दिया है.Also Read - Viral Video: पुरुष हॉकी टीम की जीत पर मंत्री का जश्न, आम लोगों के साथ जा पहुंचे आम जगह | फिर जोर से बोले Chak De! India

राज्य सरकार की तरफ से इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस के लिए भी गाइडलाइंस जारी की गई है. सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार, राज्य में जिला/उप-मंडल स्तर के स्वतंत्रता दिवस समारोहों में लोगों का जमावड़ा कोविड मानदंडों के सख्त पालन के अधीन 1000 से अधिक व्यक्तियों का नहीं होगा. Also Read - Haryana Lockdown Update: हरियाणा में 9 अगस्त तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू

Haryana Govt's 'Mahamari Alert – Surakshit Haryana' extended from 5 am of 9th Aug to 5 am of 23rd Aug.

Gatherings of invitees at Dist/Sub-Divisional level Independence Day functions in the State shall not be of more than 1000 persons subject to strict observance of COVID norms pic.twitter.com/Evd8zjkRWr

— ANI (@ANI) August 9, 2021