Haryana Lockdown Extension News: देश की राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. हरियाणा में अब 7 जून तक लॉकडाउन (Haryana Lockdown Update) लागू रहेगा. हालांकि मनोहर लाल खट्टर सरकार ने लॉकडाउन में कुछ ढील का भी ऐलान किया है. हरियाणा में अब सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक दुकानें खोली जा सकेंगी. हालांकि इस दौरान ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू किया जाएगा. मालूम हो कि हरियाणा में मौजूदा लॉकडाउन की अवधि 31 मई को खत्म हो रहा था, जिसे मनोहर लाल खट्टर सरकार ने बढ़ाने का फैसला लिया.

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि, 'हमने COVID लॉकडाउन को 7 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है. दुकानें अब सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी. दुकानदारों को ऑड-ईवन फॉर्मूला का पालन करना होगा. उन्होंने कहा कि राज्य में 15 जून तक शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. साथ ही रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू (Haryana Night Curfew Timing) जारी रहेगा.

We have decided to extend COVID lockdown till June 7. Shops can now operate from 9 am to 3 pm. Shopkeepers must follow odd-even formula. Educational institutions will remain closed till June 15. Night curfew will continue from 10 pm to 5 am: Haryana CM Manohar Lal Khattar pic.twitter.com/wX3hQzEVF2

— ANI (@ANI) May 30, 2021