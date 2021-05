Haryana Lockdown Update: कोरोना पर काबू पाने के लिए हरियाणा में 24 मई तक लॉकडाउन लागू है. हरियाणा में 3 से 10 मई तक लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी. इसके बाद इसे बढ़ाकर 17 मई किया गया और फिलहाल 24 मई की सुबह तक लॉकडाउन लागू है. इन सबके बीच हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज (Anil Vij) के ट्विटर अकाउंट की फर्जी तस्वीर का इस्तेमाल कर लॉकडाउन बढ़ाने की सूचना वायरल करने वाले दो लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया गया. मामला उस समय का है जब हरियाणा में 10 मई तक लॉकडाउन लगाया गया था. उसकी समय एक ट्वीट में दावा किया गया था कि राज्य में लॉकडाउन (Haryana Lockdown Extension News) 20 मई तक बढ़ा दिया गया है. Also Read - Lockdown In India: बंगाल में 30 मई तक लॉकडाउन, जानें देश के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कब तक लागू है पाबंदी

पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार लोगों की पहचान अंबाला की टुंडला मंडी के निवासी प्रह्लाद और यमुनानगर के सुन्दर नगर के रहने वाले रोहित नागपाल के रूप में हुई है. उन्होंने कहा कि प्रह्लाद को अंबाला से पकड़ा गया, जबकि रोहित को यमुनानगर जिले से गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने कहा कि आरोपियों को पंचकूला में एक अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. मामले की जांच जारी है.

Haryana Police have arrested two persons who had circulated a fake tweet about extension in lockdown in the name of Home and Health Minister Anil Vij. The fake tweet claimed that lockdown in Haryana had been extended till May 20.

