haryana lockdown update weekend lockdown in 9 districts : कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हरियाणा के 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन (weekend lockdown in 9 districts) लगाया गया है. जिन जिलों लॉकडाउन लगाया गया है उनमें गुरुग्राम और फरीदाबाद भी शामिल हैं. हरियाणा के जिन जिलों में सप्ताहांत में लॉकडाउन लगाया गया है उनमें पंचकूला, गुरुग्राम (Gurugram weekend lockdown) फरीदाबाद (Faridabad weekend lockdown), सोनीपत (Sonipat weekend lockdown), रोहतक (Rohtak weekend lockdown), करनाल (Karnal weekend lockdown), सिरसा (Sirsa weekend lockdown), फतेहाबाद शामिल हैं.

इन जिलों में वीकेंड 30 अप्रैल से 3 मई तक वीकेंड लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई है. गुरुग्राम सहित सभी 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन का समय रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का रहेगा. इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी की पाबंदी रहेगी. हरियाणा के 9 जिलों पंचकूला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, करनाल, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ही आवाजाही की अनुमति होगी.

