Haryana Me Kab Khulenge School: कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होने के बाद स्कूल-कॉलेजों को खोलने का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है. वहीं, कुछ राज्य संभावित तीसरी लहर को देखते हुए ऐहतियात बरत रहे हैं. इन सबके बीच हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने भी राज्य में चौथी और पांचवीं कक्षा के स्कूलों को खोलने का फैसला किया है. मालूम हो कि हरियाणा में ऊपरी क्लास के स्कूल पहले ही खोले जा चुके हैं.

राज्य सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, हरियाणा सरकार ने कक्षा 4 और 5 के लिए 1 सितंबर से स्कूल फिर से खोलने का फैसला किया है.

Haryana Government decides to re-open schools from September 1, for classes 4 and 5 in the state

State Education Minister Kanwar Pal says that classes will be organized for these students while strictly following the COVID19 SOPs pic.twitter.com/HO8KFJHa2g

— ANI (@ANI) August 25, 2021