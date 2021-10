Farmers Protest: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) ने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए कथित तौर पर की गई अपनी विवादास्पद टिप्पणी को वापस ले लिया. उन्होंने कहा कि ‘इसे गलत समझा गया’ और उनका किसी के प्रति कोई गलत इरादा नहीं था. मुख्यमंत्री ने कहा कि वह कैथल में अग्रवाल समुदाय के एक कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि किसानों ने उनकी यात्रा पर आपत्ति जताई है.Also Read - Lucknow New Restrictions: त्योहारी सीजन, विरोध को देखते हुए लखनऊ में लगाई गई नई पाबंदियां, जानिए क्या रहेगा बंद?

खट्टर ने BJP किसान मोर्चा की एक बैठक में यह टिप्पणी की थी और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था. किसान संगठनों का आरोप है कि खट्टर पार्टी समर्थकों को केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के खिलाफ 'लाठी उठाने' के लिए कह रहे थे. किसान विरोध प्रदर्शन का हवाला देते हुए खट्टर ने कहा था, '500, 700, 1000 किसानों का समूह तैयार करें और उन्हें स्वयंसेवी बनाएं. फिर हर जगह 'सठे साठ्यम समाचरेत', इसका क्या मतलब होता है?- इसका मतलब है जैसे को तैसा.' आप चिंता न करें…आप जब एक महीने, तीन महीने या छह महीने वहां (जेल में) रहोगे तो आप बड़े नेता बन जाओगे और आपका नाम इतिहास में दर्ज होगा.'

#WATCH | Haryana CM Manohar Lal Khattar retracted his "tit-for-tat" remark allegedly made against farmers protesting the Centre's farm laws, saying "holding peaceful demonstrations is everyone's right" pic.twitter.com/TonC9x4RXO

— ANI (@ANI) October 8, 2021