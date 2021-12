Haryana News: हरियाणा के गुरुग्राम में सार्वजनिक जगहों पर जुमे की नमाज को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सख्त रुख दिखाया है. सीएम खट्टर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि खुले में नमाज बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मुस्लिम समाज के लोग खुले में नमाज ना करें, भले ही वो अपने घरों मे नमाज अता करें. सीएम के इस निर्देश के बाद जिला प्रशासन खुले में नमाज को लेकर बातचीत कर रहा है. बता दें कि हरियाणा के गुरुग्राम में अब सार्वजनिक जगहों पर नमाज नहीं होगी. इसके लिए आदेश पहले ही आ चुके हैं.Also Read - Farm Laws Repealed: हरियाणा के सीएम खट्टर ने की पीएम मोदी से मुलाकात, MSP पर कह दी बड़ी बात

शुक्रवार को जुमे की नमाज होती है. इसे लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि खुले में नमाज नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि खुले में नमाज बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

इससे पहले गुरुग्राम उपायुक्त ने भी बीते सोमवार को कहा था कि मुस्लिम और हिन्दू समाज के लोगों की बैठक बुलाई गई, जिसमें कई फैसले लिए गए. अब नमाज़ का विरोध नहीं होगा. इसमें तय हुआ कि अब सार्वजनिक जगहों पर नमाज़ नहीं होगी. जुमे की नमाज़ 12 मस्जिदों में होगी. छह सार्वजनिक जगहों पर नमाज़ पढ़ने के लिए किराया देना होगा. वक़्फ़ बोर्ड की ज़मीन उपलब्ध होते ही 6 जगहों पर नमाज़ बंद कर दी जाएगी.

#WATCH | I've told Police to resolve this issue… There is no problem in people offering namaz or puja at the designated places…But the act of offering namaz in open spaces will not be tolerated…Issue to be resolved amicably: Haryana CM Manohar Lal Khattar (10.12) pic.twitter.com/7I2kmHG63i

— ANI (@ANI) December 10, 2021