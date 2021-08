Haryana News: राखी का त्योहार नजदीक आ रहा है. देश भर में 22 अगस्त को रक्षा बंधन (Raksha Bandhan 2021) का त्योहार मनाया जाएगा. इन सबके बीच हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए विशेष राहत का ऐलान किया गया है. हरियाणा में रक्षा बंधन के दिन महिलाओं और 15 साल की उम्र से छोटे बच्चों को बस में टिकट नहीं लगेगा. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खुद इसका ऐलान किया.Also Read - Haryana News: आतंकी पन्नू ने दी धमकी,-15 अगस्त को घर में ही रहना, सीएम खट्टर ने दिया करारा जवाब

CMO हरियाणा की तरफ से ट्वीट कर बताया गया, ‘रक्षाबंधन पर्व पर तोहफा देते हुए इस साल भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश की महिलाओं और 15 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा देने का निर्णय लिया है, ताकि बहनें अपने भाइयों के घर जाकर राखी बांध सकें. Also Read - मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर का मंदिर बनाकर लोग करते थे पूजा, नगर परिषद ने तोड़ा

Haryana Government announces free bus travel for women and children up to 15 years of age on the festival of Raksha Bandhan pic.twitter.com/4lGDQsX8S2

— ANI (@ANI) August 10, 2021