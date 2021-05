Haryana Declares Black Fungus Notified Disease: हरियाणा में ब्लैक फंगस (What Is Black Fungus) के 27 मामले सामने आने के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज (Anil Vij) ने शनिवार को कहा कि राज्य में ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित कर दिया गया है. अब यदि प्रदेश के किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में ब्लैक फंगस के रोगी का निदान होता है तो इसकी सूचना स्थानीय जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) को देनी होगी, ताकि बीमारी की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाए जा सकें. Also Read - Haryana Lockdown Update: हरियाणा में 17 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं? क्या है ताजा जानकारी; जानें यहां...

विज ने कहा कि बीमारी के इलाज के लिए रोहतक में पीजीआईएमएस के वरिष्ठ डॉक्टर राज्य में कोरोना वायरस का इलाज कर रहे सभी डॉक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और उन्हें बीमारी के इलाज की जानकारी देंगे. Also Read - Haryana Lockdown Effect: स्वास्थ्य मंत्री का दावा- लॉकडाउन की वजह से घट रहे मामले

Black Fungus declared Notified Disease in Haryana. Now Doctors will report to CMOs of the Dist, of any black fungus case detected. Post Graduate Institute Rohtak Senior Doctors will conduct a video conference with all Doctors, dealing with corona, about its treatment: Haryana HM pic.twitter.com/Kq0AFzKadf Also Read - What Is Black Fungus: कोविड-19 के बाद हो रहा ब्लैक फंगस, जानें लक्षण, कैसे करें बचाव

