Haryana Panchayat Election 2022: आम आदमी पार्टी के लिए अच्छे संकेत, INLD को मिली संजीवनी, BJP-JJP को झटका

Haryana Panchayat Election 2022: हरियाणा में हुए पंचायत और जिला परिषद चुनाव के नतीजे राज्य के राजनीतिक दलों को भविष्य की झलकियां दिखा रहे हैं, जिसका गहनता से विश्लेषण किया जाना जरूरी है.

haryana panchayat elections

Haryana Panchayat Election 2022 हरियाणा में हुए पंचायत चुनाव के नतीजे राज्य की राजनीतिक दलों के लिए संदेश लेकर आए हैं. बीजेपी जिस आत्मविश्वास के साथ बड़ी जीत का दावा कर रही थी उसे झटका लगा है. पार्टी के ज्यादातर उम्मीदवारों के हिस्से में हार आई है. देश की सबसे बड़ी पार्टी के 21 फीसदी उम्मीदवार ही जिला परिषद का चुनाव जीत पाए हैं. अकेले BJP नहीं बल्कि JJP के लिए नतीजे मंथन करने लायक हैं. इधर आम आदमी पार्टी को हरियाणा से बेहतर संकेत मिसे हैं. AAP के 13 फीसदी उम्मीदवारों को जीत मिली है. इसके अलावा हरियाणा की राजनीति की अहम पार्टियों में से इनेलो का प्रदर्शन भी अच्छा रहा है. पिछले कई चुनावों में लगातार मिल रही हार के बाद इस बार पंचाय़त चुनाव में 13 फीसदी उम्मीदवारों को जीत मिली है, जिसे देखकर पार्टी कुछ राहत जरूर महसूस कर रही है.

सत्तारूढ़ भाजपा (BJP Performance in Haryana Panchayat Election) ने अंबाला, यमुनानगर और गुरुग्राम सहित सात जिलों में जिला परिषद की 102 में से 22 सीटों पर जीत हासिल की. हालांकि, पार्टी को पंचकूला में झटका लगा, जहां उसे जिला परिषदों की 10 सीटें गंवानी पड़ीं. ‘आप’ पंचायत चुनावों में अपनी मौजूदगी (AAP Performance in Haryana Panchayat Election) दर्ज कराने में कामयाब रही और उसने सिरसा, अंबाला, यमुनानगर और जींद सहित कुछ जिलों में जिला परिषद की 15 सीटों पर जीत दर्ज की है. ‘आप’ ने जिला परिषद की लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ा था. इनेलो (INLD Performance in Haryana Panchayat Election), जिसने जिला परिषद की 72 सीटों पर चुनाव लड़ा था, ने चुनावों में 14 सीटों पर जीत दर्ज की. कांग्रेस ने अपने पार्टी चिन्ह पर पंचायत चुनाव नहीं लड़ा था.

राजनीतिक दलों ने यह भी दावा किया कि जिन उम्मीदवारों का उन्होंने समर्थन किया था, उन्होंने जिला परिषद (Zila Parishad Election 2022) की कई सीटों पर जीत दर्ज की है. कई निर्दलीय उम्मीदवारों ने जिला परिषद चुनावों में जीत दर्ज की, जिससे राजनीतिक दलों को झटका लगा. सिरसा के जिला परिषद के वार्ड नंबर छह से इनेलो नेता एवं ऐलनाबाद सीट से विधायक अभय चौटाला के बेटे करण चौटाला 600 से अधिक मतों से जीते. चुनाव परिणामों के बाद पत्रकारों से बात करते हुए करण चौटाला ने चुनाव में अपनी जीत के लिए मतदाताओं को धन्यवाद दिया.

शाहबाद जिला परिषद के वार्ड नंबर एक से जननायक जनता पार्टी (जजपा) विधायक रामकरण कला के बेटे कंवरपाल जीते. हारने वाले प्रमुख उम्मीदवारों में कुरुक्षेत्र के भाजपा सांसद नायब सिंह सैनी की पत्नी हैं, जिन्हें अंबाला जिला परिषद के वार्ड नंबर 4 से एक निर्दलीय उम्मीदवार ने पराजित किया. बताते चलें कि राज्य में 143 पंचायत समितियों और 22 जिला परिषदों के चुनाव तीन चरणों में हुए थे.

हरियाणा में 22 जिला परिषद हैं, जिनमें 411 सदस्य हैं. ये सदस्य 22 जिला परिषदों के प्रमुखों का चुनाव करेंगे. राज्य में 143 पंचायत समितियां हैं, जिनमें 3,081 सदस्य हैं जो अपने-अपने प्रमुखों का चुनाव करेंगे. मतगणना केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव की मतगणना सुबह आठ बजे शुरू हुई थी. चुनाव परिणाम के बाद, भाजपा की हरियाणा इकाई के प्रमुख ओ. पी. धनखड़ ने कहा कि जिला परिषदों और पंचायत समितियों के लिए ज्यादातर स्थानों पर भाजपा उम्मीदवारों और पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को चुना गया है. उन्होंने चुनाव में जीत दर्ज करने वाले उम्मीदवारों को बधाई दी.

इस बीच, हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि राज्य में 143 पंचायत समितियों के 3,081 सदस्यों में से 117 पहले ही सर्वसम्मति से चुने जा चुके हैं. राज्य में 2,964 सदस्यों के शेष पदों के लिए 11,888 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था. उन्होंने कहा कि 22 जिला परिषदों के 411 सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे और इन पदों के लिए 3,072 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था.

सिंह ने कहा कि सभी 22 जिलों के 143 प्रखंडों में जिला परिषद के 411 सदस्यों और पंचायत समितियों के शेष 2,964 सदस्यों के चुनाव के लिए मतगणना शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई. उन्होंने कहा कि सभी निर्वाचित उम्मीदवारों के नामों की अधिसूचना 30 नवंबर से पहले हरियाणा राज्य सरकार के राजपत्र (गजट) में विधिवत जारी कर दी जाएगी. इससे पहले, प्रत्येक चरण में मतदान के तुरंत बाद पंच और सरपंच के चुनाव के परिणाम घोषित किए गए थे.

