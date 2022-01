Haryana School College Closed: देश में कोरोना और उसके नए ‘ओमिक्रॉन’ (omicron) वेरिएंट की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ रही है. भारत में रोजाना दर्ज किये जाने वाले मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई है. कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें सतर्क हैं. इन सबके बीच हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर (ML Khattar) सरकार ने राज्य के सभी स्कूल और कॉलेजों को 26 जनवरी तक बंद (Haryana School College Closed News) रखने का फैसला लिया. न्यूज एजेंसी ANI ने मुख्यमंत्री एमएल खट्टर के हवाले से बताया, हरियाणा सरकार ने 26 जनवरी तक सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया है. हालांकि ऑनलाइन कक्षाएं (Online Class) जारी रहेंगी. मालूम हो कि कोरोना के तेजी से बढ़ते मामले को देखते हुए कई राज्यों में स्कूल-कॉलेजों को बंद रखने का फैसला लिया है.Also Read - Mumbai Local Update: क्या मुंबई लोकल में बिना वैक्सीन लिये यात्री भी कर सकेंगे सफर? जानें बंबई हाईकोर्ट ने क्या कहा...

#Omicron: Haryana Govt shuts down all schools and colleges till January 26, online classes to continue, says CM ML Khattar

— ANI (@ANI) January 10, 2022