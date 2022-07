Gurugram,Haryana, Lawernce Bishnoi,Kala Jathedi: हरियाणा की एसटीएफ ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले से जुड़े लॉरेंस बिश्नोई गिरोह और कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी के गिरोह के पांच सदस्यों को गुरुग्राम में अरेस्ट किया है.Also Read - Delhi-NCR में 16 लेन का भारत का पहला अर्बन वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे, एफिल टावर से 30 गुना स्टील लगेगा

एसटीएफ एसपी सुमित कुमार ने बताया, ये वित्त, नशीले पदार्थों, शराब तस्करी के कारोबार को संभाल रहे थे. इनमें से एक अहम अपराधी मनोज बक्करवाला है, जो कुख्यात कारजैकर है. Also Read - हरियाणा में कांग्रेस को तगड़ा झटका! कुलदीप बिश्नोई ने की अमित शाह व जेपी नड्डा से मुलाकात; बीजेपी में जाने की अटकलें

Gurugram | STF Haryana arrested 5 members associated with Kala Jathedi & Lawernce Bishnoi gang

They were handling finances, narcotics, liquor smuggling business. One of the important criminals among them is Manoj Bakkarwala who is a notorious carjacker: STF SP Sumit Kumar pic.twitter.com/5pgV0qWXFA

— ANI (@ANI) July 11, 2022