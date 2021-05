Haryana Covid-19 Updates: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) ने बुधवार को कोविड-19 के उपचार के लिए गरीबी रेखा (BPL) परिवारों को सहायता राशि देने की घोषणा की. उन्होंने अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि हर जरूरतमंद व्यक्ति को सहायता पाने का पहला अधिकार है. उन्होंने घोषणा की कि सामान्य श्रेणी के जो मरीज किसी निजी अस्पताल में भर्ती हैं और ऑक्सीजन या ICU सपोर्ट पर हैं, उन्हें राज्य सरकार अधिकतम 7 दिनों के लिए प्रतिदिन प्रति मरीज 5,000 रुपये की सहायता देगी. वहीं, जो BPL श्रेणी से संबंधित हैं, उन्हें 35,000 रुपये की मदद मिलेगी. Also Read - Haryana Lockdown Update: कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान- बीमार, गर्भवती महिलाओं और दिव्यांगों को....

इसके अलावा, निजी अस्पताल को भी राज्य से संबंधित कोविड-19 रोगियों को भर्ती लेने में वरीयता देने पर प्रतिदिन प्रति मरीज 1,000 रुपये या अधिकतम 7,000 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा. Also Read - Haryana Lockdown Update: हरियाणा के सभी जिलों में लगने वाली है सख्त पाबंदियां, कभी भी हो सकता है ऐलान- जानें क्या है ताजा अपडेट...

Private hospitals would be given incentive of Rs 1,000 per patient/day or up to maximum of Rs 7,000, for giving admission preference to COVID19 patients belonging to Haryana; thereby for BPL patients Rs 42,000 will be provided by state govt as medical assistance: Haryana CMO Also Read - CM खट्टर का दावा- राज्य में चिकित्सीय ऑक्सीजन की कमी नहीं, लोगों को नहीं होगी कोई दिक्कत

— ANI (@ANI) May 5, 2021