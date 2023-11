हरियाणा के पिंजौर में लें 'हॉट एयर बैलून' सफारी का मज़ा, CM खट्टर ने किया उद्घाटन

‘Hot Air Balloon’ Safari Project Pinjore: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) ने पंचकूला जिले के पिंजौर में एक ‘हॉट एयर बैलून’ सफारी परियोजना का उद्धाटन किया. इस दौरान सीएम खट्टर ने कहा कि राज्य में साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं. विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता और पर्यटन मंत्री कंवर पाल के साथ ‘हॉट एयर बैलून’ में सवारी करने वाले मनोहरलाल खट्टर ने संवाददाताओं से कहा कि यह पहल न केवल क्षेत्र को एक नई पहचान देगी, बल्कि रोजगार के अवसर पैदा करने में भी मददगार होगी. उन्होंने कहा कि पंचकूला क्षेत्र में पिंजौर-कालका को हिमाचल प्रदेश का प्रवेश द्वार माना जाता है और इसमें पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं.

मनोहरलाल खट्टर ने कहा कि ‘हॉट एयर बैलून’ नेचर सफारी परियोजना को, इसकी संचालक कंपनी के लिए व्यवहार्य बनाने के वास्ते राज्य सरकार उसे पहले दो वर्षों के लिए वीजीएफ (व्यवहार्यता अंतर निधि) के रूप में 72 लाख रुपये का अनुदान देगी. मनोहरलाल खट्टर (69) ने ‘हॉट एयर बैलून’ की सवारी के अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा, ‘‘हम हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं लेकिन यह एक अनूठा अनुभव है. जब गर्म हवा का गुब्बारा हवा में उड़ता है तो बहुत कुछ हवा की दिशा पर निर्भर करता है. इसे चलाने वालों को उतरते समय एक साफ क्षेत्र की तलाश करनी होती है. यात्रा के दौरान, मैंने कई जंगली जानवरों को देखा. इसलिए, मैं कह सकता हूं कि यह अनुभव उल्लेखनीय था.’’

#WATCH | In order to develop Pinjore as a tourism destination, Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar inaugurates a Hot Air Balloon Safari here.

The recreation facility will not only offer visitors new tourism activities beyond the ongoing ones but will also allow them to…

