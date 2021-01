Haryana, Internet, SMS services, Sonipat, Palwal, Jhajjar, farmers protest, Violence in Tractor Rally, High Alert: हरियाणा के तीन जिलों सोनीपत, झज्जर और पलवल में बुधवार शाम पांच बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवारोक दी गयी है. दिल्ली में किसानों के हिंसक प्रदर्शन के बाद हरियाणा सरकार ने मंगलवार शाम इसकी घोषणा की. Also Read - High Alert in Punjab: CM अमरिंदर ने कहा, किसान तुरंत दिल्‍ली खाली करें, सरकार से बात रखें जारी

हरियाणा के गृह सचिव राजीव अरोड़ा ने कहा कि इन जिलों में शांति और लोक-व्यवस्था की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए यह आदेश जारी किया गया है. आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 27 जनवरी में शाम पांच बजे तक यह लागू रहेगा. Also Read - शरद पवार की केंद्र सरकार को नसीहत, किसानों पर बल प्रयोग न हो और केंद्र अपने 'अड़ियल रवैया' को छोड़े

गृह सचिव राजीव अरोड़ा ने कहा कि सोनीपत, पलवल और झज्जर जिलों में इस आदेश के दायरे में कॉल की सुविधा को छोड़कर इंटरनेट सेवा (2जी, 3जी, 4 जी, सीडीएमए, जीपीआरएस), एसएमएस सेवा (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) और मोबाइल नेटवर्क के जरिए प्रदान की जाने वाली डोंगल सेवा पर रोक रहेगी. उन्होंने हरियाणा में सभी दूरसंचार प्रदाता कंपनियों से इसका पालन करने को कहा है. Also Read - Railway full Refund Due to Kisan Agitation: Farmers Protest के चलते छूट गई है ट्रेन, रेलवे देगा फुल रिफंड, ऐसे करें अप्लाई

आदेश में कहा, ”उभरती स्थितियों के मद्देनजर यह आदेश लागू किया गया है. इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी.”

Internet and SMS services to remain suspended in Sonipat, Palwal, and Jhajjar districts of Haryana till 5 pm tomorrow to check misinformation: Haryana government

