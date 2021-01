Internet suspended In Haryana: हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने किसानों के आंदोलन के दौरान हुई हिंसा को देखते हुए राज्य के कई जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर कल शाम 5 बजे तक पाबंदी लगा दी है. 26 नवंबर को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद हरियाणा के तीन जिलों में पहले से ही इंटरनेट और SMS सेवाओं पर पाबंदी थी, जिसे दो बार बढ़ाया भी गया. आज के आदेश के बाद अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, रेवाड़ी और सिरसा में शनिवार 30 जनवरी तक इंटरनेट सेवाओं पर रोक रहेगी. Also Read - Singhu Border Delhi News: सिंघू बॉर्डर छावनी में तब्दील, किसानों ने कहा- हथियारों से हम डरेंगे नहीं, डटे रहेंगे

वहीं प्रदेश के जिन 5 जिलों में इंटरनेट सेवा चल रही है, उनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, पंचकूला और महेंद्रगढ़ शामिल हैं.

Haryana Government has suspended internet services except voice calls in Ambala, Yamuna Nagar, Kurukshetra, Karnal, Kaithal, Panipat, Hisar, Jind, Rohtak, Bhiwani, Charkhi Dadri, Fatehabad, Rewari and Sirsa till 5 pm tomorrow: State Directorate of Info & Public Relations

— ANI (@ANI) January 29, 2021