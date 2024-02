Farmers Protest: जींद, कुरुक्षेत्र, अंबाला समेत हरियाणा के इन 7 जिलों में इंटरनेट सेवा पर लगी पांबदी 23 फरवरी तक बढ़ी

Internet Suspended In Haryana: किसानों के ‘दिल्ली चलो’ मार्च को देखते हुए हरियाणा सरकार ने राज्य के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा पर लगी पाबंदी एक बार फिर बढ़ा दी है. राज्य सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में मोबाइल इंटरनेट सेवा पर 23 फरवरी तक रोक रहेगी.

Internet suspension in Ambala, Kurukshetra, Kaithal, Jind, Hisar, Fatehabad and Sirsa districts in the state of Haryana extended up to 23 February. pic.twitter.com/P3GfleOoCB

