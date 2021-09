Karnal Farmers Protest: करनाल में हजारों किसानों ने पुलिस के बेरिकेड तोड़ते हुए सचिवालय घेर लिया है. पुलिस ने इस दौरान पानी की बौछार का प्रयोग किया, लेकिन फिर भी किसान आगे बढ़ गए. मौके पर बवाल होने की आशंका है. पत्थरबाजी की ख़बरें भी आ रही हैं.Also Read - Delhi Traffic Update: किसानों की महापंचायत आज, दिल्ली-अंबाला व इन रूट्स पर जाने से बचें

कृषि कानूनों और कुछ दिन पहले प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज करने को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों से आज अधिकारियों ने बैठक भी की थी, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही. इसके बाद किसानों ने सचिवालय घेरने का ऐलान किया और आगे बढ़ने लगे. भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत और योगेन्द्र यादव भी मार्च में किसानों के साथ थे.

Protesting farmers gherao vicinity of Mini Secretariat in Karnal, Haryana. “We have captured the gate, want to take some rest, no time for talks, it can happen later,” says BKU leader Rakesh Tikait pic.twitter.com/RerfVT9JlV

— ANI (@ANI) September 7, 2021