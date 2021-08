नई दिल्ली: हरियाणा के करनाल (Karnal) में कृषि कानूनों (Farmers Protest) का विरोध कर रहे किसानों पर जमकर लाठीचार्ज किया गया. कई किसानों के सिर फूट गए हैं. लाठीचार्ज के कई वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहे हैं. लाठीचार्ज की व्यापक पैमाने पर प्रतिक्रिया आने लगी है. किसानों ने घटना के विरोध में हरियाणा के कई इलाकों की सड़कों को बंद कर दिया है. राकेश टिकैत ने बड़े विरोध का ऐलान किया है.Also Read - Varmala Ka Video: वरमाला के समय दूल्हे ने की शरारत, फिर हंसी नहीं रोक पाई दुल्हनिया | Viral हो रहा मजेदार वीडियो

Haryana | Stone pelting had started at many places… It was said during the briefing to use force proportionately: Karnal SDM Ayush Sinha on viral video showing him asking policemen to hit protesting farmers on their heads pic.twitter.com/Re9Zi8iovT

— ANI (@ANI) August 28, 2021