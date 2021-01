Kisan Andolan: हरियाणा के करनाल जिले में ‘किसान महापंचायत आयोजन स्थल’ पर की गई तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए सोमवार को 800 से अधिक किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इस सार्वजनिक आयोजन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भाग लेना था, मगर उपद्रव के कारण उन्हें कार्यक्रम रद्द करना पड़ा. केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों द्वारा कार्यक्रम स्थल पर हंगामा किए जाने के बाद कैमला गांव में आयोजित होने वाली ‘किसान महापंचायत’ रद्द करनी पड़ी थी. Also Read - Kisan Andolan: अभय चौटाला ने कहा- 26 जनवरी तक कृषि कानून वापस न हुए तो इस्तीफ़ा दूंगा, केंद्र सरकार ने...

मुख्यमंत्री ने भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी, विपक्षी कांग्रेस और वाम दलों पर लोगों को बर्बरता के लिए उकसाने का आरोप लगाया है. इससे पहले गुरनाम ने सरकारी ‘किसान महापंचायत’ का विरोध करने की चेतावनी दी थी. अब खट्टर ने चेतावनी देते हुए कहा, ‘अगर इन नेताओं को लगता है कि वे ऐसे आंदोलन के माध्यम से अपने निहित स्वार्थ पूरा कर सकते हैं, तो वे बहुत गलत समझ रहे हैं, क्योंकि लोग उनकी वास्तविकता जानते हैं और जल्द ही उन्हें सबक सिखाएंगे.’ Also Read - केंद्र सरकार को फटकार लगी, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा- सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद

प्रदर्शनकारी किसानों ने कार्यक्रम स्थल पर तोड़फोड़ की. वे काले झंडे लिए हुए थे. उन्होंने मेज-कुर्सी तोड़ने के अलावा खट्टर के हेलीकॉप्ट से उतरने के लिए बनाए गए अस्थायी हेलीपैड को भी नुकसान पहुंचाया था. मामले को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी बयान आया था. Also Read - Supreme Court Comment on Kisan Andolan: किसानों को तसल्ली, सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर क्या कहा, जो मची हलचल, पढ़ें 10 बड़ी बातें

खट्टर ने कहा, ‘आंदोलन करने वाले नेताओं से एक दिन पहले बातचीत हो गई थी और फिर सहमति बनी थी कि वे सांकेतिक विरोध करेंगे, लेकिन कोई बवाल नहीं करेंगे. रैली में 5 हजार लोग उपस्थित थे. हमारे देश में एक मजबूत लोकतंत्र है और सभी को बात करने का अधिकार है. हमने किसान नेताओं के बयानों, आंदोलनों को नहीं रोका. किसान का यह स्वाभव नहीं हो सकता है. इस तरह की घटना से उसकी बदनामी हुई है.’

Today's incident gave a message to people, bigger than what I'd intended to give. These people have defamed the farmers because a farmer doesn't have such nature. A farmer can be less educated or simple but he's sensible: Haryana CM on protest at his scheduled Kisan Mahapanchayat pic.twitter.com/2TUyg7X33a

