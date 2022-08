Ghulam Nabi Azad resigns from Congress: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है.गुलाम नबी आजाद ने अपनी जिंदगी के 50 साल कांग्रेस को दिए. इस बीच कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. अभी हाल में ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले कुलदीप बिश्नोई ने गुलाम नबी आजाद को भाजपा में शामिल होने का ऑफर दिया है. उन्होंने कहा कि यह कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस आत्म-विनाश और आत्मघाती मोड में है. मेरा सुझाव है कि राहुल गांधी अपने अहंकार को अलग रखें. हरियाणा बीजेपी के सीनियर नेता कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि अगर गुलाम नबी आजाद भाजपा में आना चाहें तो पार्टी में उनका स्वागत है.Also Read - कई दिनों से नाराज चल रहे गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, पार्टी की हालत के लिए राहुल को बताया जिम्मेदार

कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि अगर पार्टी आलाकमान उन्हें कहे तो वह गुलाम नबी आजाद को बीजेपी में शामिल होने के लिए मना सकते हैं. कुलदीप बिश्नोई ने यह बातें मीडिया से बातचीत करते हुए शुक्रवार को हिसार में कही. उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के समर्पित नेता रहे हैं लेकिन उनके सुझावों को हमेशा दरकिनार किया गया.

It won't be wrong to say that Congress is in self-destruction, suicidal mode. I suggest Rahul Gandhi sets aside his ego….Ghulam Nabi Azad is welcome in BJP. If the party asks me, then I can persuade him to join the party: Kuldeep Bishnoi, BJP leader pic.twitter.com/SoGcwve2bn

— ANI (@ANI) August 26, 2022