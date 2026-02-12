By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
ये भैंसा नहीं चलती-फिरती फैक्ट्री है, नाम है 'विधायक', कीमत इतनी कि 5 फरारी आ जाएंगी फिर भी नहीं बिकेगा!
हरियाणा के पानीपत जिले के डिडवाड़ी गांव का एक मुर्रा नस्ल का झोटा (नर भैंसा) इन दिनों सुर्खियों में है. इसका नाम 'विधायक' है, और इसकी अनुमानित कीमत 15 करोड़ रुपये तक बताई जा रही है, जो बाजार में उपलब्ध कई लग्जरी फरारी कारों से भी अधिक है.
हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित 41वीं राज्यस्तरीय पशुधन प्रदर्शनी में एक भैंसा ने आकर्षण बना रखा है. यह पानीपत के डिडवाड़ी गांव का मशहूर मुर्रा नस्ल का है, इस भैंसे का नाम ‘विधायक’ रखा गया है. ‘विधायक’ की कीमत 15 करोड़ रुपये तक लग चुकी है. आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं.
इस प्रदर्शनी में ‘विधायक’ सबसे बड़ा आकर्षण
यह मुर्रा नस्ल का झोटा पद्मश्री से सम्मानित प्रगतिशील पशुपालक नरेंद्र सिंह डिडवाड़ी का है. नरेंद्र सिंह ने अपनी मेहनत और उन्नत नस्ल संवर्धन से इस भैंसे को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई है. ‘विधायक’ गोलू ब्लडलाइन से जुड़ा हुआ है और इसकी ऊंचाई करीब साढ़े पांच फीट है.
वजन 1500 किलो
इसका वजन लगभग 1500 किलोग्राम बताया जाता है, जबकि उम्र साढ़े चार से पांच साल के आसपास है. इस भैंसे की कीमत मुख्य रूप से इसकी उत्कृष्ट आनुवंशिक गुणवत्ता और सेमन की वजह से है. इसके सेमन से अब तक नरेंद्र सिंह को 15 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई हो चुकी है. यह एक तरह से ‘पैसा कमाने की फैक्ट्री’ माना जाता है, क्योंकि इसकी संतानें और सेमन देशभर में डेयरी किसानों के बीच बहुत मांग में हैं.
बिक्री के प्रस्ताव ठुकराए
मालिक कई बार बिक्री के प्रस्ताव ठुकरा चुके हैं, क्योंकि यह उनकी आय का प्रमुख स्रोत है. 41वीं राज्यस्तरीय पशुधन प्रदर्शनी जो कि फरवरी 2026 में ब्रह्मसरोवर के निकट केडीबी मेला मैदान में आयोजित की जा रही है, उसमें ‘विधायक’ ने दो श्रेणियों में जीत हासिल की. इसमें ब्रीडिंग चैंपियन के रूप में 2.51 लाख रुपये और मुर्रा वयस्क श्रेणी में 51 हजार रुपये का पुरस्कार जीता.
कुल मिलाकर इसने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया. यह लगातार तीसरी बार ऐसी उपलब्धि हासिल कर रहा है. इस झोटे ने देशभर की 21 से अधिक प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर की कई चैंपियनशिप शामिल हैं. इसे देखने के लिए दूर-दूर से लोग पहुंचते हैं, यहां तक कि महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों में भी यह प्रदर्शनियों में स्टार अट्रैक्शन रहा है. गर्मियों में इसे एसी कमरे में रखा जाता है और बादाम, काजू, घी, सरसों का तेल तथा 8-10 लीटर दूध जैसा प्रीमियम आहार दिया जाता है.
मुख्यमंत्री कीमत सुनकर दंग
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदर्शनी में ‘विधायक’ की खूब सराहना की और इसकी कीमत सुनकर दंग रह गए. उन्होंने हरियाणा की पशुपालन परंपरा और ऐसे उत्कृष्ट नस्लों के संरक्षण की प्रशंसा की. यह घटना हरियाणा में पशुपालन को बढ़ावा देने और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का प्रतीक बन गई है.’विधायक’ की कहानी बताती है कि सही नस्ल संवर्धन और देखभाल से पशुपालन कितना लाभदायक हो सकता है. यह न केवल एक भैंसा है, बल्कि हरियाणा की डेयरी क्रांति का जीता-जागता उदाहरण है.