कौन है अमृतपाल को शरण देने वाली MBA पास लड़की, जो हुई अरेस्ट; ये Video आया सामने

चंडीगढ़: हरियाणा पुलिस ने भगोड़े कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह और उसके साथी पप्पल प्रीत सिंह को कथित रूप से कुरुक्षेत्र जिले के शाहाबाद कस्बे में अपने घर में पनाह देने के आरोप में महिला बलजीत कौर को गिरफ्तार कर लिया गया. 28 साल की महिला ने एमबीए किया है और बेरोजगार है. महिला को हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस को सौंप दिया है. आरोपी बलजीत कौर अपने भाई और पिता के साथ रहती है. उसका भाई एसडीएम कार्यालय में काम करता है, जबकि उसके पिता दूध का कारोबार करते हैं.

कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक सुरिंदर सिंह भोरिया ने मीडिया को बताया कि बेरोजगार बलजीत कौर पप्पल प्रीत सिंह के संपर्क में थी. ऐसा संदेह है कि पप्पल प्रीत और अमृतपाल रविवार की रात उनके घर पर रुके थे. कुछ पूछताछ के बाद, पंजाब पुलिस को सूचित किया गया और महिला को आगे की जांच के लिए उन्हें सौंप दिया गया. अमृतपाल सिंह के खिलाफ एक गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है, 18 मार्च से उसे पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे अभियान के बावजूद फरार है. पंजाब IGP ने कहा कि अमृतपाल सिंह 19 मार्च को बलजीत कौर के यहां रुका और अगले दिन 20 मार्च को घर से निकल गया. इस मामले में शरण देने वाली महिला को अरेस्ट कर लिया गया है.