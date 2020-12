Haryana government to give tablets free of cost to students of Class 8 to 12 of government schools: कोरोना वायरस संक्रमण के चलते हरियाणा राज्‍य सरकार ने कक्षा 8वीं से 12वीं तक सरकारी स्‍कूलों के स्‍टूडेंट्स को फ्री में टैबलेट देने का फैसला किया है. Also Read - Corona Virus Vaccine News Update: पीएम मोदी ने टीका बना रहीं तीन टीमों के साथ ऑनलाइन बैठक की

हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण फैसले की जारी आधिकारिक विज्ञप्‍ति के मुताबिक, "अनारक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग के साथ-साथ अल्पसंख्यक समुदाय सहित सभी श्रेणियों से संबंधित सरकारी स्कूलों के 8वीं से वीं कक्षा में पढ़ने 12वीं में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों को टैबलेट प्रदान करने का निर्णय ताकि वे डिजिटल शिक्षा का लाभ उठा सकें.

हरियाणा सरकार ने पुस्तकालय योजना की तर्ज पर छात्रों को मुफ्त टैबलेट वितरित करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत टैबलेट सरकार की संपत्ति होगी. 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद छात्रों को टैबलेट वापस करना होगा.

सरकार ने कहा कि इन सभी टैबलेट्स में पहले से पढ़ाई से संबंधित सामग्री जैसे टेस्‍ट, वीडियो और अन्य सामग्री के साथ-साथ डिजिटल किताबें भी होंगी. सामग्री सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी.