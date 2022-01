Haryana Lockdown Update: कोरोना के कम होते मामलों के बीच हरियाणा के कई पाबंदियों में ढील दी गई है. हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) सरकार की तरफ से जारी ताजा आदेश के मुताबिक ‘महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा’ के तहत राज्य के सिनेमाघरों व विश्वविद्यालयों के लिए नए नियम लागू किये गए. सरकार की तरफ से जारी नए दिशा निर्देशों के मुताबिक राज्य में सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स और थिएटर 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है. इसके साथ-साथ विश्वविद्यालयों, कॉलेज, स्कूलों व अन्य शिक्षण संस्थानों को भी 1 फरवरी से खोलने के आदेश जारी किये गए हैं.Also Read - दक्षिण अफ्रीकी चमगादड़ों में मिला कोरोना का 'NeoCov' वेरिएंट क्या इंसानों के लिए है घातक? WHO की तरफ से आई यह जानकारी

आदेश के अनुसार, 10वीं से 12वीं कक्षा के लिए विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल; सरकारी और निजी दोनों तरह के कोचिंग/प्रशिक्षण संस्थानों को 1 फरवरी से खोलने की इजाजत दे दी गई है.

Govt of Haryana: All cinemas/multiplexes are allowed to open with 50% seating capacity. Universities, colleges, schools for classes 10th to 12th; coaching/training institutes both govt and private are allowed to open with effect from February 1 pic.twitter.com/gS6rRb572f

