Maha Panchayat LIVE Video Viral: कृषि बिल का विरोध कर रहे किसानों और सरकार के बीच चल रही खींचतान के साथ ही अब किसानों ने महापंचायत का ऐलान किया है और इसी कड़ी में किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन (अराजनीति) के नेता राकेश टिकैत जींद के कंडेला गांव पहुंचे और वहां आयोजित महापंचायत में शामिल हुए. महापंचायत में वह किसान आंदोलन के बारे में जानकारी देने के लिए जैसे ही हुंकार भरी कि जिस मंच पर वो मौजूद थे वह टूट गया और मंच पर मौजूद नेता गिर पड़े.

बिना मंच के ही राकेश टिकैत ने हुंकार भरी और कहा कि जब-जब राजा डरता है, तब-तब किलेबंदी करता है. दिल्ली में कीलें लगाई जा रही हैं, हम वो अपने खेतों में भी लगाते हैं. राकेश टिकैत ने कहा कि अभी हमने बिल वापसी की बात की है, अगर गद्दी वापसी की बात हुई तो क्या करोगे. टिकैत ने कहा कि अभी जींद वालों को दिल्ली कूच की जरूरत नहीं है, आप यहां पर ही रहे.



#WATCH | The stage on which Bharatiya Kisan Union (Arajnaitik) leader Rakesh Tikait & other farmer leaders were standing, collapses in Jind, Haryana.

A ‘Mahapanchayat’ is underway in Jind. pic.twitter.com/rBwbfo0Mm1

