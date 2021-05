Haryana , Mahamari Alert, Surkshit Haryana, COVID19 in Haryana, COVID19, India, COVID19 cases, COVID-19, Coronavirus, Corona Pandemic, Coronavirus Pandemic, News: कोरोना वायरस संक्रमण (coronavirus Pandemic) के मद्देनजर हरियाणा में महामारी अलर्ट (Pandemic Alert) /सुरक्षित हरियाणा (Surkshit Haryana)को 17 मई से 24 मई तक बढ़ा दिया गया है. यह बात हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के आज रविवार को COVID-19 की स्थितियों के मद्देनजर बढ़ाई गई (Lockdown) जैसी पाबंदियों के बारे में जानकारी देते हुए कही है. Also Read - Lockdown Extended In Delhi: दिल्‍ली में लॉकडाउन एक हफ्ते बढ़ाया, CM केजरीवाल ने किया ऐलान

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट आ रही है. राज्य में सक्रिय मामले 1,16,000 के करीब थे जो अब घटकर 96,000 हो गए हैं. प्रतिदिन आने वाले नए मरीजों की संख्या 15,000 के पास थी, जो अब घटकर 9,600 पर आ गई है. Also Read - Virender Sehwag ने 51 हजार लोगों तक पहुंचाया खाना, लिखा- आपको भी चाहिए तो डिटेल्स भेजिए

“Mahamari Alert/Surkshit Haryana extended from 17 May to 24 May. Stringent measures will be taken to implement the alert,” tweets Haryana Minister Anil Vij Also Read - कोरोना से भारत के पूर्व क्रिकेटर का निधन, खेल जगत में शोक की लहर

(File photo) pic.twitter.com/sDhOGPhfms

— ANI (@ANI) May 16, 2021