सोनीपत में पहलवानों की महापंचायत आज, बृजभूषण के खिलाफ कर सकते बड़ा ऐलान

Sonipat Pahalwan Mahapanchayat: भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवानों ने आज सोनीपत में महापंचायत बुलाई है. जिसमें किसान यूनियन समेत उन सभी संगठनों को आमंत्रित किया गया है, जिन्होंने दिल्ली के जंतर-मंतर पर पहलवानों के धरना-प्रदर्शन को समर्थन दिया था. पहलवानों का कहना है कि वो इस बैठक में सरकार से हुई बातचीत के बारे में बात करेंगे और आगे का निर्णय लेंगे. इसके अलावा बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भी कोई निर्णय ले सकते हैं.

महापंचायत में शामिल होने के लिए पहलवान बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और सत्यव्रत कादियान सोनीपत पहुंच चुके हैं. इस दौरान बजरंग पूनिया ने कहा, .जो हमारे समर्थन में खड़े हैं हम उनके सामने सरकार के साथ हुई बातचीत पर चर्चा करेंगे.’