Video: मेजर Aashish और कर्नल Manpreet Singh को अंतिम विदाई देने उमड़ी भीड़, लगे 'भारत माता की जय' के नारे

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए मेजर आशीष ढोचक का पार्थिव शरीर हरियाणा के पानीपत लाया गया, जहां थोड़ी देर बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. आशीष ढोचक का पार्थिव शरीर पानीपत पहुंचते ही बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए और भारत माता की जय के नारे लगाने लगे. सूत्रों के मुताबिक, मुठभेड़ में शहीद हुए सेना के अन्य अधिकारी कर्नल मनप्रीत सिंह के पार्थिव शरीर को भी हरियाणा लाया गया. इसके बाद मोहाली के मुल्लांपुर स्थित उनके घर ले जाया जा रहा है.

मेजर ढोचक अक्टूबर में पानीपत स्थित अपने नए घर में रहने के लिए जाने वाले थे. उनका परिवार किराए के मकान में रह रहा था. मेजर ढोचक के पार्थिव शरीर को सेना के एक वाहन में पानीपत स्थित उनके घर लाया गया. शहीद जवान ढोचक को अंतिम विदाई देने के लिए उनके आवास पर भारी संख्या में लोग एकत्र हुए.

He had lost his life while fighting terrorists in Anantnag, J&K pic.twitter.com/XDHRZWs9yL

#WATCH | People in large numbers pay last respects to Major Aashish Dhonchak in Panipat’s Binjhol.

शहीद मेजर ढोचक का पार्थिव शरीर पानीपत स्थित उनके घर पहुंचते ही वहां माहौल और गमगीन हो गया. शहीद मेजर के पार्थिव शरीर को सेना के एक वाहन में श्मशान घाट ले जाया जाएगा, जहां कुछ देर बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

#WATCH | Chants of ‘Bharat Mata Ki Jai’ by school students and locals in Panipat as mortal remains of Major Aashish Dhonchak are being taken to Binjhol

Major Dhonchak lost his life while fighting terrorists in Anantnag, J&K. pic.twitter.com/wdVo77YRA7

— ANI (@ANI) September 15, 2023