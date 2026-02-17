Hindi Haryana

Man Slits Wifes Throat After Valentines Day Dinner Makes Fake Robbery And Murer Story In Haryana

वैलेंटाइन डिनर के बाद काट दिया पत्नी का गला, बनाई लूट-हत्या की फिल्मी कहानी- पूरा मामला जानकर हिल जाएंगे

Haryana News Today: वैलेंटाइन डे को प्यार का त्योहार के रूप में मनाया जाता है, लेकिन इसी दिन एक दरिंदे पति ने अपनी पत्नी को मौत के घात उतार दिया.

Haryana News Today: देश की राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा से दिल को दहला देने वाली एक वारदात सामने आई है. हरियाणा में एक युवा जोड़े के लिए वैलेंटाइन डे की शाम एक चौंकाने वाली और बेरहमी से हुई मौत में खत्म हुई. एक शख्स ने अपनी पत्नी के साथ वैलेंटाइन डे की शाम बिताई और बाद में उसकी हत्या कर दी. इसके बाद उसने पुलिस को लूट की झूठी कहानी सुनाकर गुमराह करने की कोशिश की. हरियाणा के बहादुरगढ़ में बैंक कर्मचारी महक की हत्या के पीछे की गुत्थी झज्जर पुलिस ने सिर्फ 18 घंटे में सुलझा ली. पहले जो लूट का मामला लग रहा था वह जल्द ही उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट पति अंशुल धवन की सोची-समझी योजना निकली.

हत्या की बनाई कहानी

रविवार देर रात, करीब 11:00 बजे गुरुग्राम में काम करने वाले अंशुल ने पुलिस को फोन करके दावा किया कि अनजान हमलावरों ने उन्हें लूटने की कोशिश की और उसकी पत्नी का गला काट दिया. हालांकि पुलिस ने जब अपनी जांच शुरू की तो अधिकारियों को उसके बयानों में कई कमियां मिलीं. अंशुल अपनी कहानी बदलता रहा और हमलावरों के बारे में भी नहीं बता सका, जिससे पुलिस का शक गहरा होता चला गया.

पुलिस की सख्ती से टूट गया अंशुल

पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की गई, तो अंशुल आखिरकार टूट गया और उसने अपनी पत्नी की हत्या कबूल कर ली. पुलिस ने कहा कि उसे लंबे समय से महक के कैरेक्टर पर शक था, जो गुरुग्राम में HDFC बैंक में काम करती थी, जिसकी वजह से उनके बीच अक्सर बहस होती थी. इसी शक ने आखिरकार उसे जुर्म की तरफ धकेल दिया. महक के पिता कृष्ण कथूरिया को शुरू से ही अपने दामाद पर शक था. हत्या के दौरान, अंशुल ने कोई फिंगरप्रिंट न छोड़ने के लिए ग्लव्स पहने थे. उसने पहले महक का गला घोंटा और फिर कैंची से उसका गला काट दिया. हिसार के रहने वाले अंशुल और हांसी की रहने वाली महक दोनों की शादी पिछले साल 25 सितंबर को हुई थी.

कानपुर से आया ऐसा ही मामला

हाल ही में उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ऐसा ही मामला सामने आया था. यहां एक शख्स ने शादी के महज चार महीने बाद ही अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी. अधिकारियों ने बताया था कि आरोपी ने दावा किया था कि उसने अपनी पत्नी को तीन आदमियों के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा था. पुलिस को दिये बयान में उसने आरोप लगाया है कि उसने लाश को कंबल में लपेटा और अगले दिन पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया.

सचिन ने पुलिस को क्या बताया?

आरोपी सचिन सिंह पिछले एक महीने से अपनी पत्नी श्वेता सिंह के साथ किराए के कमरे में रह रहा था. कई सालों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने अपने परिवारों की मर्जी के खिलाफ शादी की और फिर कोर्ट में उसे रजिस्टर करवाया था. सचिन ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसे अपनी पत्नी के बर्ताव पर शक होने लगा था. उसने आरोप लगाया कि जब वह काम के सिलसिले में बाहर रहता था, तो उसकी पत्नी ने महाराजपुर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के पास आस-पास के कमरों में रहने वाले दो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के साथ संबंध बना लिए थे.

Add India.com as a Preferred Source

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Haryana की और अन्य ताजा-तरीन खबरें