No Lockdown In Gurugram: हरियाणा के प्रमुख शहर गुरुग्राम सहित पूरे राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है. मंगलवार को गुरुग्राम में बड़ी तादाद में मजदूर अपने घरों की ओर लौटने के लिए बस अड्डों पर जमा हो गए. सोमवार को गुरुग्राम में राज्य के किसी भी शहर की तुलना में सबसे अधिक मामले सामने आए थे. इस कारण मजदूरों में इस बात की आशंका घर कर गई है कि कहीं शहर में लॉकडाउन न लगा दिया जाए. ऐसे में वे समय रहते अपने गांवों को लौट जाना चाहते हैं. Also Read - बेड्स की कमी से जूझ रहे दिल्ली-महाराष्ट्र और यूपी के अस्पताल, कोरोना के कारण बढ़ी मरने वालों की संख्या

हालांकि गुरुग्राम के डीएम डॉ. यश गर्ग ने कहा है कि फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है कि शहर में लॉकडाउन लगाया जाएगा. कोरोना को नियंत्रित करने के लिए पहले ही राज्य में रात नौ बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है. Also Read - Lockdown In Karnataka? राज्य में लॉकडाउन की संभावना पर सीएम ने कही ये बात, 18 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक

Haryana: Migrant workers in Gurugram were seen leaving for their native places, amid increasing #COVID19 cases. Also Read - Uttarakhand: कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी, शादियों में अब सिर्फ इतने लोग ही हो सकेंगे शामिल...

“There is no situation for lockdown to be imposed right now. Night curfew has already been imposed from 9 pm to 5 am,” says Dr. Yash Garg, DM, Gurugram. #Haryana pic.twitter.com/i9DGPgd0Gj

