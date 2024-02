INLD नेता Nafe Singh Rathee की हत्या की होगी CBI जांच, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किया ऐलान

Nafe Singh Rathee Murder Case: इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) के नेता नफे सिंह की हत्या की सीबीआई जांच होगी. हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज (Anil Vij) ने विधानसभा में इसका ऐलान किया. अनिल विज ने कहा, ‘हरियाणा इनेलो प्रमुख नफे सिंह राठी हत्याकांड की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराई जाएगी. इस हत्याकांड के आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.’ पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.’

In the State Assembly, Haryana Home Minister Anil Vij says, “Haryana INLD chief Nafe Singh Rathee’s murder case will be investigated by the Central Bureau of Investigation (CBI). The accused of this murder case will not be spared and the strictest action will be taken. Police is… pic.twitter.com/QqvWl2XeKY

— ANI (@ANI) February 26, 2024