Haryana के नए मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini ने विधानसभा में हासिल किया विश्वास मत

Haryana News: हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Nayab Singh Saini) ने विधानसभा में विश्वास मत (Majority Test) हासिल कर लिया. मालूम हो कि BJP और जननायक जनता पार्टी (JJP) के बीच गठबंधन टूटने के बाद मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. इसके बाद 54 वर्षीय OBC नेता नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. सैनी खट्टर की पहली कैबिनेट में शामिल रहे हैं. नायब सिंह सैनी फिलहाल कुरुक्षेत्र से BJP सांसद हैं. उन्होंने 2019 में इस सीट पर चुनाव जीता था.

Jannayak Janta Party has issued a whip to its MLAs to remain “absent” from the Haryana Assembly at the time of voting on the trust vote today. pic.twitter.com/OnNTqLjR2d

— ANI (@ANI) March 13, 2024