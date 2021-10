नई दिल्ली: किसान आंदोलन (Kisan Andolan) की प्रमुख जगहों में से एक सिंघु बॉर्डर (Singhu Border) पर एक बार फिर बवाल हुआ है. आरोप है कि मुफ्त में चिकन (मुर्गा) न देने पर एक शख्स के साथ मारपीट की गई और उसका हाथ भी तोड़ दिया गया. घायल अवस्था में शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस मामले में हरियाणा पुलिस (Haryana Police) ने एक निहंग को गिरफ्तार कर लिया है.Also Read - Kisan Andolan: क्या खुल रहा गाजीपुर बॉर्डर? सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद राकेश टिकैट ने सड़क से हटवाए टेंट! लेकिन...

मामला सिंघु बॉर्डर का है. बताया जा रहा है कि नवीन कुमार नाम के एक निहंग ने एक शख्स पर हमला करा दिया. आरोप है कि नवीन कुमार को शख्स ने मुफ्त में मुर्गा देने से मना कर दिया था. इसके बाद भड़के निहंग ने शख्स पर हमला कर दिया. Also Read - SC On Farmers Protest: सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी- किसानों को प्रदर्शन का हक, लेकिन सड़के नहीं कर सकते बंद

One Naveen Kumar, a Nihang has been arrested for assaulting a labourer, fracturing his leg at Singhu border, Sonipat allegedly after the latter refused to give him chicken for free. FIR lodged: Haryana Police

— ANI (@ANI) October 22, 2021