केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने आज गुरुवार को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे की प्रगति का जायज़ा लिया. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा. दिल्ली-कटरा एक्सप्रेस-वे 2 साल में लॉन्च होगा. इससे 727 से घटकर 572 किमी की दूरी रह जाएगी और आप दिल्ली से कटरा 6 घंटे में पहुंचेंगे. हम दिल्ली से नई सड़कों पर भी काम कर रहे हैं- दिल्‍ली से चंडीगढ़, दिल्ली से देहरादून और दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में आपको वहां ले जाएंगे.

Delhi-Katra expressway will be launched in 2 years, to reduce distance from 727 to 572 km, you’ll reach Katra from Delhi in 6 hours. We’re also working on new roads from Delhi-Chandigarh, Delhi-Dehradun & Delhi-Haridwar, to take you there in 2 hrs: Union Road Min Nitin Gadkari pic.twitter.com/fGXVSL5Pjz

— ANI (@ANI) September 16, 2021