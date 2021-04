Schools, colleges closed in Haryana new guidelines issued: हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए नए दिशानिर्देशों (Haryana new guidelines) की घोषणा की, जिसमें 30 अप्रैल तक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद (Schools, colleges closed in Haryana) करने और वाहनों में यात्रियों और कार्यक्रमों में लोगों की संख्या को सीमित करने का भी आदेश दिया. Also Read - Train Service Will Stop Again in Lockdown or Curfew? क्या ट्रेनें फिर होंगी बंद? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने कही ये बात

अधिकारियों ने कहा कि सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पुस्तकालय और प्रशिक्षण संस्थान, चाहे सरकारी हों या निजी, 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे. स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया और अन्य प्रशासनिक कार्य पहले की तरह जारी रहेंगे. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को लेकर शुक्रवार की शाम को राज्य के लोगों को संबोधित किया. उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कहा कि जैसे-जैसे मामले बढ़ रहे थे, सतर्कता बढ़ाने की जरूरत है.

इस बीच, समेकित दिशानिर्देशों में, राज्य सरकार ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य हैं, और फेस मास्क के बिना पाए जाने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

