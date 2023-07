Hindi Haryana

Haryana News: हरियाणा में अब 24 घंटे खुले रहेंगे रेस्टोरेंट्स

हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, रेस्टोरेंट्स यूनियन की मांग पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्य में 24 घंटे रेस्टोरेंट खोलने के आदेश दिए

Haryana News: हरियाणा सरकार (Haryana Govt) ने राज्य के रेस्टोरेंट्स संचालकों की आज बड़ी मांग पूरी करते हुए राज्य में 24 घंटे रेस्टोरेंट खोलने (Restaurants will be open 24 hours in Haryana) के निर्देश दिए हैं. अब हरियाणा में 24 घंटे रेस्टोरेंट्स खुले रहेंगे.

डिप्टी सीएम (Haryana Deputy Chief Minister) दुष्यंत चौटाला (Dushyant Chautala) ने कहा, अब रात के समय रेस्टोरेंट्स बंद करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा में 24 घंटे रेस्टोरेंट्स खुले रखने देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं.

हाल ही में रेस्टोरेंट्स यूनियन ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से 24 घंटे रेस्टोरेंट खोलने की मांग की थी. डिप्टी सीएम चौटाला ने कहा, रेस्टोरेंट्स संचालकों और आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह लिया फैसला लिया गया है. ( zee News Haryana Input)

