गुरमीत राम रहीम को फिर मिली 50 दिनों की पैरोल; 4 साल में 9वीं बार हुआ ऐसा; रेप केस में सजा काट रहा डेरा सच्चा प्रमुख

Haryana News: बलात्कार केस में जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) को एक बार फिर 50 दिनों की पैरोल मिली है. राम रहीम अब रोहतक की सुनारिया जेल (Sunaria Jail) से जल्द ही बाहर आएगा. बीते 4 सालों में राम रहीम को 9वीं बार पैरोल (What Is Parole) मिली है. डेरा प्रमुख राम रहीम दो महिलाओं से बलात्कार के आरोप में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है. बीते 24 महीनों में राम रहीम की यह 7वीं और पिछले चार साल में 9वीं पैरोल है. रोहतक के सुनारिया जेल में बंद राम रहीम एकमात्र ऐसा कैदी है जिसे पिछले साल तीन मौकों पर 91 दिन पैरोल दी गई थी.

Haryana | Dera Sacha Sauda chief Gurmeet Ram Rahim Singh, who is lodged in Sunaria prison in Rohtak district, has been granted 50-day parole.

