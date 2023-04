हरियाणा में राइस मिल की तीन मंजिला बिल्डिंग धराशायी, 4 मजदूरों की मौत, 20 घायल | Video

हरियाणा के करनाल से मंगलवार सुबह-सुबह बहुत ही दर्दनाक घटना सामने आई. करनाल में एक राइस मिल की तीन मंजिला बिल्डिंग धराशायी हो गई और इसमें कई मजदूर फंसे रह गए. दुर्घटना के समय कई मजदूर यहां सोए हुए थे. दुर्घटना की जानकारी मिलती है तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम, पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंच गए और राहत व बचाव का कार्य शुरू किया.

इस हादसे में अब तक कम से कम चार लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 20 अन्य घायल बताए जा रहे हैं. एनडीआरएफ और एडीआरएफ की टीम मौके पर बचाव अभियान चला रही है. करनाल के एसपी शशांक कुमार ने बताया कि हमने मजदूरों की पूरी लिस्ट चेक कर ली है और अब कोई भी लापता नहीं है.

देखें राइस मिल में बचाव अभियान चलाते NDRF की टीम का वीडियो