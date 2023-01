School Closed News: इस राज्य में बढ़ी स्कूलों की छुट्टी, अब 21 जनवरी तक अवकाश; जानें अपडेट

Haryana School Closed: पूरा उत्तर भारत इन दिनों भीषण ठंड की चपेट में है. ठंड और शीतलहर की वजह से कई राज्यों और शहरों में स्कूलों को बंद किया गया है. इन सबके बीच बढ़ते ठंड और शीतलहर को देखते हुए हरियाणा में स्कूलों (School Closed News) की छुट्टी बढ़ा दी गई है.

Govt of Haryana extends winter holidays in all schools (govt and private) till 21st January 2023. Regular classes will resume on 23rd January 2023. pic.twitter.com/g9TcaDYytN — ANI (@ANI) January 13, 2023

सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक राज्य में अब 21 जनवरी तक सरकारी और प्राइवेट सभी स्कूल बंद (Haryana School) रहेंगे. हालांकि क्लासेस 23 जनवरी से बहाल होंगी, क्योंकि बीच में शनिवार और रविवार की भी छुट्टी है.