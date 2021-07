School Reopening Latest Updates: कोरोना की दूसरी लहर के कम होने के बाद देश के ज्यादातर राज्यों ने लॉकडाउन के बाद अनलॉक की शुरुआत कर दी है. धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीकों से सभी जरूरी गतिविधियों को बहाल किया जा रहा है. इन सबके के बीच कुछ राज्यों ने स्कूल और कॉलेजों को भी खोलने की भी तारीख तय कर दी है. इसी कड़ी में अब हरियाणा भी शामिल हो गया है. हरियाणा में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल (Haryana School Reopening News) में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल 16 जुलाई से खोले जाएंगे वहीं, 6वीं से 8वीं तक के स्कूल 23 जुलाई से खुलेंगे.Also Read - School Reopening News: इस राज्य में स्कूल खुलने की आ गई तारीख, शिक्षा मंत्री बोले- 12 जुलाई से ऑनलाइन क्लास और...

हरियाणा के शिक्षा मंत्रा ने कहा कि स्कूल खोलने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना जरूरी होगा. उन्होंने कहा कि स्थिति ठीक रही तो दूसरे कक्षा के विधार्थियों के लिए भी स्कूल खोले जाने का फैसला जल्द लिया जाएगा. Also Read - School Reopening News: कोरोना के मामले घटे तो यहां खोले गए स्कूल और शैक्षणिक संस्थान, जानें क्या है अपडेट...

Schools to reopen for classes 9 to 12 from 16th July with social distancing. If the situation remains normal, then, schools will be reopened for other classes too: Haryana Education Minister pic.twitter.com/kCWgkmxv4e

— ANI (@ANI) July 9, 2021